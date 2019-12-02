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Mucize Doktor 13. bölüm fragmanı: Ali sınırlarını kaldırıyor!
Mucize Doktor 13. bölüm fragmanı: Ali sınırlarını kaldırıyor!
Mucize Doktor 13. bölüm fragmanı yayınlandı ve 13. yeni bölüme dair ipucu veren sahneler ortaya çıktı. Ali hiç kimseye dokunmama kararında değişikliğe gidiyor. İşte Mucize Doktor 13. bölüm fragmanı...
Magazin 2 Aralık 2019 - 09:42

Mucize Doktor 13. bölüm fragmanında birine dokunma kararı alan Ali bu kişinin kim olması gerektiği konusunda kararsız kalacak. Mucize Doktor 13. bölüm fragmanı ve gelecek bölüme dair merak edilenler…

MUCİZE DOKTOR 13. BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazlı için karar anı gelip çatmıştır. Acil gecesi yanlış entübe ederek ölümüne sebebiyet verdiği hastayı araştırmak için bakanlık tarafından görevlendirilmiş bir heyet hastaneye gelir. Adil'in Nazlı'yı koruma çabaları çabucak boşa çıkar. Ambulans şoföründen başhekimine hastanedeki herkes topun ağzındadır. Nazlı'yı kurtarabilecek tek savunmaysa Ferman'dadır. Ama bu da Beliz'i ve ekonomik durumu yeni yeni düzelen hastaneyi ateşe atmak anlamına gelir. Ferman bir seçim yapmakta bocalar. Nazlı korka korka kurula çıkar. Ama sonunda ona umut veren beklenmedik biri olacaktır.

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