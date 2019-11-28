Mucize Doktor 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 12. son bölüm izle

Mucize Doktor dizisinin son bölümünde; Adil'in Nazlı'yı koruma çabaları çabucak boşa çıkar. Ambulans şoföründen başhekimine hastanedeki herkes topun ağzındadır. Nazlı'yı kurtarabilecek tek savunmaysa Ferman'dadır.
MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.
Ama bu da Beliz'i ve ekonomik durumu yeni yeni düzelen hastaneyi ateşe atmak anlamına gelir. Ferman bir seçim yapmakta bocalar. Nazlı korka korka kurula çıkar. Ama sonunda ona umut veren beklenmedik biri olacaktır.
Onur'un Lale'yi kıskanması aralarında bir inatlaşmanın başlamasına sebep olur.. Onur Lale'ye pahalı bir sürpriz hazırlar..Ama Lale'nin bu sürprize tepkisi hiç de beklediği gibi olmaz.
Bu arada Lale'nin iddiada kaybettiği yemeği hazırlamasının vakti gelmiştir. Evde baş başa hazırladıkları yemek onları yakınlaştırırken kınada Lale'yi güzel bir sürpriz daha beklemektedir..