Mucize Doktor 15. yeni bölüm 2. fragmanı: Ali, Nazlı ile dans ediyor!

Mucize Doktor 15. yeni bölüm 2. fragmanı FOX TV ekranlarında yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında; Ali, korkularını yenerek baloya katılıyor. Doktor Ela'nın cesaretlendirdiği Ali büyük bir sürpriz yaparak Nazlı ile çok ilginç bir dansa da imza atıyor. Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı...

Mucize Doktor dizisinin son bölümünde; Ferman’ın sırrını öğrenen ve onunla hiç kimseyle yakınlaşmadığı kadar yakınlaşan Ali yeni abisini bulduğunu sanır. Ama Ferman ondan bütün öğrendiklerini kendine saklamasını ister. Öte yandan Ferman ile Beliz'in arasındaki ipler kopar. Beliz, Ferman'dan başına bir şey gelmesi halinde yanında olup olamayacağını sorar, Ferman ise söz veremeyeceğini söyler. Bunlar Beliz'i derinden yaralar ve Ferman'dan ayrılmaya karar verir. Yeni bölümde ise Doktor Ela, Ferman'a meydan okur. Mucize Doktor 15. yeni bölüm fragmanları yayınlandı.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

“Eğer istersen ne kadar değişebileceğine kendin bile inanamazsın.” #MucizeDoktor‘un yeni fragmanı yayında! https://t.co/alzFwpkyoD — Mucize Doktor (@mucizedoktorfox) December 16, 2019





MUCİZE DOKTOR 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Doktor Ela’nın gelişi dengeleri değiştiriyor. #MucizeDoktor‘un yeni bölüm fragmanı yayında! https://t.co/gVQprXseWm — Mucize Doktor (@mucizedoktorfox) December 12, 2019

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gerçeği söylememek Ali için zaten zorlu bir görevdir; bir de üstüne Nazlı ve Adil onu Ferman’la aralarında geçenler hakkında sorguya çekince iş iyice içinden çıkılmaz hale gelir.

MUCİZE DOKTOR 14. SON BÖLÜM İZLE

Diğer tarafta, vakasını garip bir şekilde kişiselleştiren Demir, kendini tekrar Tanju’nun radarında bulur. Nazlı, Ferman ve Beliz arasında geçenler yüzünden kendini suçlar. Ferman sonunda bütün hikayesini Beliz’le Ali’ye ayrı ayrı anlatır. Ali daha önce hiç tatmadığı acı bir duyguyla tanışır.