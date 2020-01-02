Mucize Doktor 17. yeni bölüm fragmanı geldi! Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman?
Mucize Doktor dizisinin yeni bölümü yılbaşı tatili nedeniyle yayınlanmıyor. Bu hafta diziseverler Mucize Doktor’un özel bölümünü izleyecek. Yeni bölüm 9 Ocak Perşembe akşamı yayınlanacak. Ali Vefa ile Nazlı’nın birbirlerine duygularını açıklayıp açıklamayacakları ekrana gelecek.
MUCİZE DOKTOR 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Nazlı, sonunda duygularıyla yüzleşti. #MucizeDoktor‘un yeni bölüm fragmanı yayında! @mucizedoktorfox https://t.co/4wZGV9goin pic.twitter.com/MtC8zanimI
— FOX (@FOXTurkiye) January 2, 2020
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