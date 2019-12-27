Mucize Doktor 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 16. son bölüm izle

Mucize Doktor 16. son bölümü FOX TV’de yayınlandı. Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Nazlı, Ali'ye olan hislerini farkeder ancak bir araya gelmeleri henüz mümkün değildir. Mucize Doktor 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Mucize Doktor 16. son bölüm izleme linki...

Mucize Doktor 16. son bölümünde; balo gecesi Ali'yle dans ettikten sonra Nazlı, sonunda, ona karşı hisleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Nazlı’nın yakın arkadaşı Gülçin’in karnında tümör olduğu ortaya çıkar. Ferman, hastasının ömrünü yaptığı ameliyatla 1 aydan 6 aya çıkarır. Gülçin Nazlı’dan ölmeden önce kocası ile yemeğe çıkmasını ister. Bu durum hem Nazlı hem de Ali için epey zor olur.

MUCİZE DOKTOR 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

MUCİZE DOKTOR FRAGMAN

MUCİZE DOKTOR 16. SON BÖLÜM İZLE

Ali, Nazlı'daki tavır değişimine bir anlam veremez ve bocalamaya başlar. Bir de üstüne Nazlı'ya beklenmedik bir talip çıkınca iş iyice içinden çıkılmaz hale gelir. Diğer tarafta Beliz, Ferman'dan bir an önce ayrılma ve hayatının o kısmını geride bırakma peşindedir.

Ama ayrılık hiç de Beliz'in sandığı kadar pürüzsüz değildir. Vakalar süratle sonuçlarına tırmanır ve hastanedeki diğer çiftler de birbirleri ve hisleriyle yüzleşirken Nazlı bir seçim yapmak zorunda kalır. Ve başına ne geldiğini anlayamayan Ali, korkunç bir ihtimalle karşı karşıya gelir.