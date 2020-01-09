Mucize Doktor 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor 17. son bölüm izle

Mucize Doktor 17. son bölümü FOX TV’de yayınlandı. Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Demir’den aldığı aşk taktikleriyle Ali, Nazlı’ya karşı ilk kez atak oynamayı dener ama bu çok fena ters teper. Mucize Doktor 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Mucize Doktor 17. son bölüm izleme linki...

Mucize Doktor dizisinin son bölümünde; Ferman'la arası düzelen Beliz, bağış gecesinin hasılatını bir hayır işi için kullanmaya karar verir. Kıvılcım buna karşı çıkınca hastanenin kontrolü için savaş yeni baştan başlar.

MUCİZE DOKTOR 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR 17. SON BÖLÜM İZLE

Tanju ve Ferman yapışık ikizlerin vakasında birlikte çalışırlar ama beklenmedik bir komplikasyon bütün planı suya düşürür. Köşeye sıkışan Kıvılcım en çılgın planını yürürlüğe sokar. Ve gözünü karartan Ali, sonunda bir teşebbüste bulunur.

Balo gecesi Ali'yle dans ettikten sonra Nazlı, sonunda, ona karşı hisleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Ama bu herkes için göründüğünden çok daha zor bir iştir. Ali, Nazlı'daki tavır değişimine bir anlam veremez ve bocalamaya başlar.

Bir de üstüne Nazlı'ya beklenmedik bir talip çıkınca iş iyice içinden çıkılmaz hale gelir. Diğer tarafta Beliz, Ferman'dan bir an önce ayrılma ve hayatının o kısmını geride bırakma peşindedir. Ama ayrılık hiç de Beliz'in sandığı kadar pürüzsüz değildir.

Vakalar süratle sonuçlarına tırmanır ve hastanedeki diğer çiftler de birbirleri ve hisleriyle yüzleşirken Nazlı bir seçim yapmak zorunda kalır. Ve başına ne geldiğini anlayamayan Ali, korkunç bir ihtimalle karşı karşıya gelir.