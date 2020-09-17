Mucize Doktor 2. sezon 29. son bölümde neler oldu? Mucize Doktor 30. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Ekranların en sevilen dizileri arasında yer alan Mucize Doktor'un yeni sezonu bu akşam yayınlanan 29. bölüm ile başladı. Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Özge Özder gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünde, Berhayat Hastanesi’nde ansızın yaşanan görünmez kaza nedeniyle, bütün hastanede kaos yaşandı. İşte Mucize Doktor 30. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

MUCİZE DOKTOR 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor dizisinin yeni sezon 30. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izlenebilecek.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Berhayat Hastanesi'nde sıradan bir gündür; Ali, Nazlı'yla ilişkilerini bir ileriki aşamaya taşımaya kararlıdır ama bunu nasıl yapacağını tam bulamaz. Beliz artık iyiden iyiye hamile Kıvılcım'la kavga eder ve Tanju, Damla yerine gelen yeni cerrahi asistanı Doruk ilk iş gününe geç kaldığı için küplere biner…

Ve ansızın bir görünmez kaza bütün hastaneyi kaosa boğar.Önce acil servis sonra bütün hastane yaralılarla dolup taşmaya başlar. Henüz kimse fark etmese de hastane ahalisinden önemli biri de yaralıların içindedir. Polis ve itfaiye olayı kontrol altına almaya uğraşır. Hastane kaynakları son damlasına kadar kullanılır. Ve bütün bu kaosun tam ortasında, en kritik anda, Ali doktorluğa ilk başlarken verdiği sözü hatırlar. Ali sözünü tutar.

Ama bu sözün bedeli birçok kişi için çok ama çok ağır olacaktır.