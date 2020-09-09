Mucize Doktor 2. sezon 3. fragmanı yayınlandı!

FOX TV’nin sevilen dizilerinden Mucize Doktor’dan bir fragman daha geldi. Yeni sezon için geri sayım yapan Mucize Doktor’un yeni sezonunda neler yaşanacağı şimdiden merak konusu oldu…

MUCİZE DOKTOR 2. SEZON 3. FRAGMANI





MUCİZE DOKTOR 29. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE

MUCİZE DOKTOR YENİ SEZON NE ZAMAN?

Corona virüsü yüzünden erken sezon finali yapan Mucize Doktor, 2. sezonu ile 17 Eylül’de tekrardan başlayacak. Dizinin yeni sezon ilk bölümü, 17 Eylül Perşembe günü saat 20.00’da başlayacak.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlenir ve direkt birbirlerine girerler. Diğer tarafta gizemli bir ziyaretçinin etkisine giren Ali, her şeye rağmen, babasını kurtarmaya karar verir. Ama bu ani karar değişimini kimse hoş karşılamaz. Köşeye sıkışan Ali babasıyla ilgili hüsranını Ferman’la birlikte çalıştıkları vakaya yansıtır. Ve manevi kardeşler, Ferman ve Ali, ciddi ciddi yolları ayırmanın eşiğine gelirler.