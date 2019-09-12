Mucize Doktor 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor 1. bölüm izle

Mucize Doktor birinci bölümüyle FOX TV'de seyircilerin karşısına çıktı. Dizide Savant sendromlu deha Ali Vefa'nın maceraları ele alınıyor. Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal ve Reha Özcan'ın yer aldığı dizinin ilk bölümünde Ali'nin üstün dehası herkesi şaşkına uğratıyor, ancak onu isteyemen bir kişi vardır o da cerrah Ferman'dır. Mucize Doktor dizisinin 2.yeni bölüm fragmanı da geldi. İşte Mucize Doktor 1. bölüm izleme linki...

Mucize Doktor’un yeni bölüm fragmanında hastaneyi birbirine katan Ali’nin aniden ameliyata girmesi gerekir. Peki üstesinden gelebilecek midir? Mucize Doktor’un ilk bölümünde gelişen olaylar şöyle: Savant sendromlu deha Ali Vefa'nın en büyük hayali doktor olmaktır. Engeline ve karşılaştığı bütün önyargılara rağmen tıp fakültesini bitirmiş, stajını tamamlamış ve geriye sadece ihtisas yapmak kalmıştır.

MUCİZE DOKTOR 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR 1. BÖLÜM İZLE

Yaşadığı taşra şehrinden ayrılır ve manevi babası Adil Erinç'in Başhekimi olduğu İstanbul Berhayat Hastanesi'nde Cerrahi Bölüm Asistanı olarak işe başlamak üzere yola çıkar. Ama havaalanında meydana gelen bir kaza Ali'yi hayatının en önemli toplantısına geç bırakır.

Aynı sıralarda hastane yönetim kurulu toplanmış, Ali'nin işe alınıp alınmayacağını tartışmaktadır. Adil hariç kimse otizmli birinin doktor olabileceğine inanmaz. Ve Ali, saatlerce geç kalarak, korka korka, kendisine acımayla, inançsızlıkla bakan yönetim kurulunun karşısına çıkar…