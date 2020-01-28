Mucize Doktor 20. bölüm 2.fragman yayınlandı! Ferman’a virüs bulaşıyor!

Mucize Doktor dizisi her Perşembe akşamı yeni bölümleriyle FOX TV'de yayınlanıyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Ferman bir hastadan virüs kapıyor, yeniden ağabeyini kaybetme korkusu yaşayan Ali Vefa'nın gözyaşları diziseverleri ekrana kilitleyecek. İşte Mucize Doktor 20. bölüm 2. fragman...

MUCİZE DOKTOR 20. BÖLÜM 2. FRAGMAN

Bir sır yüzünden Betüş’ün ameliyatı yapılamaz ve Adil kurul toplamak zorunda kalır. Bu sırada acile kahramanlık yapmaya çalışırken ağır yaralanmış bir adam gelir. Ama adamın sakat kalmasını önleyecek bir prosedür henüz icat edilmemiştir. Ferman yine de vazgeçmez ve asistanlar arasında bir yarış başlatır.

Diğer tarafta Ali’nin birinden hoşlandığını öğrenen Betüş onu sevdiğine açılması konusunda sıkıştırır. Sonunda bütün gerçekler ortaya çıkar ve Betüş hastaneden kaçar.