Mucize Doktor 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 20. son bölüm izle

Sevilen dizi Mucize Doktor'un 20. son bölümü bu akşam ekranlara geldi. Dizinin son bölümüne virüs vakaları damgasını vurdu. Yurt dışından dönen bir uçağın yolcuları hastalanmaya başlayınca hastane karantina altına alınmaktadır. Doktor Ferman ve ekibinin virüsle mücadelesini konu alan Mucize Doktor dizisinin son bölümü izlemek ve 21. yeni bölüm fragmanını izlemek için sayfamıza bakmanız yeterli.

FOX ekranlarında beğeniyle takip edilen Mucize Doktor dizisinin son bölümünde hastane karantina altına alınıyor. 20. bölümüyle bu akşam yayınlanan Mucize Doktor dizisinde yurt dışından dönen uçaktaki yolcuların birer birer hastalanması ve üç kişinin ölümüne yol açması büyük paniğe yol açar. Adil Kuruldan çıkan karantina kararı sonrasında ise olaylar daha da zor hale gelmiştir. İşte Mucize Doktor 21. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı.

MUCİZE DOKTOR 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor dizisinin 21. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümü geldiği anda aşağıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR 20. BÖLÜM İZLE

MUCİZE DOKTOR 20. BÖLÜM ÖZETİ

Yurt dışından dönen bir uçağın yolcuları hastalanmaya başlayınca hastane ekstrem önlemler almak zorunda kalır. Ama insanlar ölmeye devam eder ve son çare acil servis, içindeki bütün insanlarla birlikte karantina altına alınır. Ferman, Ali ve Nazlı da içeride mahsur kalmıştır. Ekip bir yandan içeride kalanlara sağlık hizmeti sunmaya bir yandan da salgınla mücadele etmeye uğraşır. Ve sonunda ekipten biri de hastalığa yakalanır.