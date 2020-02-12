Mucize Doktor 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Acilde işler karışıyor

Mucize Doktor’da Doktor Ferman'ın durumu ağırlaşmaya devam ederken içeride yeterli imkanlara sahip olmayan ekip hasta yakınlarının yardımını ister. İşte Mucize Doktor 22. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme ekranı…

MUCİZE DOKTOR 22. BÖLÜM 2. FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR 22. BÖLÜM FRAGMANI

Ali’nin ihtiyacı olan flört taktikleri için hepimiz sendeyiz Ferman! #MucizeDoktor‘un yeni bölüm fragmanı yayında. https://t.co/8w75MGwroL — Mucize Doktor (@mucizedoktorfox) February 6, 2020

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Acilde işler kontrolden çıkmak üzeredir. Sonunda ekipten biri daha fazla dayanamaz ve yardım etmek için içeri dalar. Biraz olsun kontrol sağlanır ama tehlike henüz atlatılmamıştır. Ferman’ın durumu ağırlaşmaya devam ederken içeride yeterli imkanlara sahip olmayan ekip hasta yakınlarının yardımını ister. Salgından sağ salim kurtulabilmek için herkesin elinden geleni yapması gerekecektir. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, bir de üstüne, acilde bir doğum başlar…