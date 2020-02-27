Mucize Doktor 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Mucize Doktor 24. son bölüm izle)

Mucize Doktor dizisi bu akşam 24. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin son bölümünde; İlişkilerine ilk kez bir şans veren Ali ve Nazlı, bunu yürütmenin göründüğünden çok daha zor olacağını keşfederler. Diğer tarafta planını yürürlüğe sokan Kıvılcım, Beliz’i köşeye sıkıştırır. Peki Mucize Doktor 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Mucize Doktor son bölüm izleme ekranı.

FOX ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor bu akşam 24. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Mucize Doktor’un son bölümünde ise; Acil karaciğer nakline ihtiyacı olan bir çocuğa uygun tek karaciğerin hüküm giymiş bir mahkuma ait olduğu anlaşılır. Ve bütün risklerine rağmen tehlikeli mahkumu hastaneye getirirler.İşte Mucize Doktor 25. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

MUCİZE DOKTOR 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor dizisinin 25. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiği anda sayfamızda yer alacak.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR 24. SON BÖLÜM İZLE

MUCİZE DOKTOR 24. BÖLÜM ÖZETİ

İlişkilerine ilk kez bir şans veren Ali ve Nazlı, bunu yürütmenin göründüğünden çok daha zor olacağını keşfederler. Diğer tarafta planını yürürlüğe sokan Kıvılcım, Beliz'i köşeye sıkıştırır. Bu sırada acil karaciğer nakline ihtiyacı olan bir çocuğa uygun tek karaciğerin hüküm giymiş bir mahkuma ait olduğu anlaşılır. Ve bütün risklerine rağmen tehlikeli mahkumu hastaneye getirirler.