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Mucize Doktor 29. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor yeni sezon ne zaman?
Mucize Doktor 29. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor yeni sezon ne zaman?
Mucize Doktor'un yeni sezonda ekranlara gelecek 29. bölümün yeni fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında büyük bir patlama yaşanıyor. Yaşanan arbede de Ali Vefa, Nazlı'nın peşine düşüyor. Peki Mucize Doktor yeni sezonu ne zaman?
Magazin 31 Ağustos 2020 - 12:39

FOX TV’nin sevilen dizisi Mucize Doktor yeni sezona hazırlanıyor. Eylül ayında başlayacak Mucize Doktor 29. bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni sezon 17 Eylül perşembe günü başlayacak. Aşağıdan Mucize Doktor yeni bölüm fragmanını izleyebilirsiniz…

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

 

MUCİZE DOKTOR 2. SEZON FRAGMANI

 

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Onur Tuna, Hazal Türesan, Murat Aygen, Reha Özcan, Sinem Ünsal, Halay Köseoğlu, Fırat Altunmeşe gibi birçok ünlü ismi bünyesinde buluşturan Mucize Doktor dizisi 17 Eylül Perşembe akşamı 29. bölümüyle birlikte, kaldığı yerde devam edecek.

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