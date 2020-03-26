Mucize Doktor son bölümde Ali sorunlarla yüzleşmek yerine ameliyat sırasında ölen, kimsesiz bir hastayı takıntı haline getirir ve bütün uyarılara rağmen işin peşini bırakmaz. Peki Mucize Doktor 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor’un önceki bölümünde yeni klinikteki görevine başlayan Nazlı, samimiyetine bir türlü inanamadığı Damla'yla çalışmak zorundadır. Vakalar süratle tepe noktalarına tırmanırken kaçınılmaz olan gerçekleşir ve Ali babasıyla yüzleşir. Ama bu, herkesin beklediğinden çok daha kötü sonuçlar doğuracaktır. Mucize Doktor 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 28. son bölüm izle…

MUCİZE DOKTOR 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor’un yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı fragman yayınlandığı andan itibaren haberimizde olacak.

MUCİZE DOKTOR FRAGMAN İZLE

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM İZLE

GEÇMİŞ BÖLÜMLERDE NELER OLDU?

Tanju, Ali'nin kafasını karıştıranın Nazlı'yla olan ilişkisi olduğunu öne sürer ve eğer Ali bir hata daha yaparsa hastane bu ilişkiyi onaylamayacaktır. Ali ve Nazlı her zamankinden daha dikkatli olmak zorundadır. Ama Ali bütün uyarılara rağmen vakasını kişiselleştirir ve kendini ateşe atmak pahasına genç hastasına daha çok yardım edebileceği bir yöntem bulmaya çalışır.