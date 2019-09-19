Mucize Doktor 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor 2. son bölüm izle

Mucize Doktor 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda, Ali Vefa'nın hastaneye, insanlara ve doktorluğa alışma sürecinde yaşadığı yeni maceraları izleyeceğiz. Yeni bölümde Ali Vefa, insan ilişkilerini geliştirebilmek için uğraşır. İlk kez bir hastasını kaybeden Ali, Adil hocaya isyan eder. İşte Mucize Doktor 2. son bölüm izleme linki...

Mucize Doktor 2. son bölümü ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Seyircilerden tam not alan dizide otistik savant Ali Vefa doktorun kendini topluma kabul ettirmek isterken yaşadığı acılar, otizmli insanların toplumda yaşadığı sorunlar ele alınıyor. Dizinin başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal ve Reha Özcan yer alıyor. İşte Mucize Doktor 3. yeni bölüm izleme linki…

MUCİZE DOKTOR 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR 2. SON BÖLÜM İZLE

İlk resmi iş gününde hata üstüne hata yapan Ali'yi Ferman hizaya getirmeye uğraşır; oysa kendisi de gizli bir derdin pençesindedir. Ama Ali, Ferman'ı dinlemez ve hastanede tansiyon yükselir. Nazlı, Ali'ye hastane içinde ve dışında yardımcı olmaya çalışır. Ve Beliz'le Adil yolları ayırmanın eşiğine gelirler.

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali'nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alan “Mucize Doktor”un kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Özge Özder, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran VE Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.