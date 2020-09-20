Mucize Doktor 30. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

MUCİZE DOKTOR 30. BÖLÜM 2. FRAGMANI
Adil Hoca, bizi bırakıp gitmek o kadar kolay değil. #MucizeDoktor Perşembe 20.00’de FOX’ta. @FOXTurkiye pic.twitter.com/mzt9fK3pwj
— Mucize Doktor (@mucizedoktorfox) September 20, 2020
MUCİZE DOKTOR 30. BÖLÜM ÖZETİ
Berhayat Hastanesi'nde sıradan bir gündür; Ali, Nazlı'yla ilişkilerini bir ileriki aşamaya taşımaya kararlıdır ama bunu nasıl yapacağını tam bulamaz. Beliz artık iyiden iyiye hamile Kıvılcım'la kavga eder ve Tanju, Damla yerine gelen yeni cerrahi asistanı Doruk ilk iş gününe geç kaldığı için küplere biner…
Ve ansızın bir görünmez kaza bütün hastaneyi kaosa boğar.Önce acil servis sonra bütün hastane yaralılarla dolup taşmaya başlar. Henüz kimse fark etmese de hastane ahalisinden önemli biri de yaralıların içindedir. Polis ve itfaiye olayı kontrol altına almaya uğraşır. Hastane kaynakları son damlasına kadar kullanılır. Ve bütün bu kaosun tam ortasında, en kritik anda, Ali doktorluğa ilk başlarken verdiği sözü hatırlar. Ali sözünü tutar.
Ama bu sözün bedeli birçok kişi için çok ama çok ağır olacaktır.