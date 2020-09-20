Mucize Doktor 30. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Mucize Doktor dizisinin 30. yeni bölümü 2. fragmanı yayınlandı. Yeni sezona süratle başlayan ve yeni sezon ilk bölümüyle çok konuşulan Mucize Doktor dizisinin son fragmanında, Ali, Adil hocanın kurtulması için elinden geleni yapıyor ve aklına yeni bir fikir geliyor. İşte Mucize Doktor 30. bölüm 2. fragmanı...

MUCİZE DOKTOR 30. BÖLÜM 2. FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR 30. BÖLÜM ÖZETİ



Berhayat Hastanesi'nde sıradan bir gündür; Ali, Nazlı'yla ilişkilerini bir ileriki aşamaya taşımaya kararlıdır ama bunu nasıl yapacağını tam bulamaz. Beliz artık iyiden iyiye hamile Kıvılcım'la kavga eder ve Tanju, Damla yerine gelen yeni cerrahi asistanı Doruk ilk iş gününe geç kaldığı için küplere biner…

Ve ansızın bir görünmez kaza bütün hastaneyi kaosa boğar.Önce acil servis sonra bütün hastane yaralılarla dolup taşmaya başlar. Henüz kimse fark etmese de hastane ahalisinden önemli biri de yaralıların içindedir. Polis ve itfaiye olayı kontrol altına almaya uğraşır. Hastane kaynakları son damlasına kadar kullanılır. Ve bütün bu kaosun tam ortasında, en kritik anda, Ali doktorluğa ilk başlarken verdiği sözü hatırlar. Ali sözünü tutar.

Ama bu sözün bedeli birçok kişi için çok ama çok ağır olacaktır.