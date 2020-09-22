Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Mucize Doktor 30. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!
Mucize Doktor 30. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!
Ekranların sevilen dizisi Mucize Doktor'un 30. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni fragmanında Ali Vefa, bebeğin durumunu heycanla beklerken, Nazlı ise Doruk'tan kendilerini rahat bırakmalarını istiyor. İşte Mucize Doktor 30. yeni bölüm 3. fragmanı...
Magazin 22 Eylül 2020 - 18:42

MUCİZE DOKTOR 30. BÖLÜM 3. FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR 30. BÖLÜM ÖZETİ

Nazlı sayesinde kötü günleri atlatmaya çalışan Ali, bu kez daha ağır bir darbeyle sarsılır. Babası gibi sevdiği Adil Hoca, ansızın hastanede düşüp bayılır.

Yapılan tetkikte durumun vahameti bütün çıplaklığıyla ortaya çıkar; Adil çok ağır hastadır. Adil'i seven herkes çaresiz kalırken Ali bir çözüm bulmak için kendini paralar.

Sonunda anlar ki; tek kurtuluş, yıllar önce öldüğünü sandığımız birinin elindedir.

Etiketler