Mucize Doktor 30. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!

MUCİZE DOKTOR 30. BÖLÜM 3. FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR 30. BÖLÜM ÖZETİ

Nazlı sayesinde kötü günleri atlatmaya çalışan Ali, bu kez daha ağır bir darbeyle sarsılır. Babası gibi sevdiği Adil Hoca, ansızın hastanede düşüp bayılır.

Yapılan tetkikte durumun vahameti bütün çıplaklığıyla ortaya çıkar; Adil çok ağır hastadır. Adil'i seven herkes çaresiz kalırken Ali bir çözüm bulmak için kendini paralar.

Sonunda anlar ki; tek kurtuluş, yıllar önce öldüğünü sandığımız birinin elindedir.