Mucize Doktor 30. son bölümde neler oldu? Mucize Doktor 31. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Yayınlandığı günlerde ilgiyle izlenen ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Mucize Doktor dizisi bu akşam 30. son bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin bu akşamki son bölümünde, Nazlı sayesinde kötü günleri atlatmaya çalışan Ali, bu kez Babası gibi sevdiği Adil Hoca'nın ansızın hastanede düşüp baylmasıyla sarsıldı. İşte Mucize Doktor 31. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

MUCİZE DOKTOR 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Mucize Doktor dizisinin 31. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda aşağıdaki linten izlenebilecek.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazlı sayesinde kötü günleri atlatmaya çalışan Ali, bu kez daha ağır bir darbeyle sarsılır. Babası gibi sevdiği Adil Hoca, ansızın hastanede düşüp bayılır. Yapılan tetkikte durumun vahameti bütün çıplaklığıyla ortaya çıkar; Adil çok ağır hastadır.

Adil'i seven herkes çaresiz kalırken Ali bir çözüm bulmak için kendini paralar. Sonunda anlar ki; tek kurtuluş, yıllar önce öldüğünü sandığımız birinin elindedir.