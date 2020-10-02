Mucize Doktor 32. yeni bölüm fragmanı geldi! İşte son bölüm yaşananlar…
Bölümün bir dikkat çeken sahnesi ise Ali Vefa ile Nazlı arasında yaşanan duygusal sahneler oldu.
MUCİZE DOKTOR 32. BÖLÜM 1. FRAGMANI
Ali, Berhayat Hastanesi’nden ayrılıyor mu? #MucizeDoktor'un yeni bölüm fragmanı yayında. @mucizedoktorfox pic.twitter.com/B674MM0cHv
— FOX (@FOXTurkiye) October 1, 2020
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nazlı sayesinde kötü günleri atlatmaya çalışan Ali, bu kez daha ağır bir darbeyle sarsılır. Babası gibi sevdiği Adil Hoca, ansızın hastanede düşüp bayılır. Yapılan tetkikte durumun vahameti bütün çıplaklığıyla ortaya çıkar; Adil çok ağır hastadır.
Adil’i seven herkes çaresiz kalırken Ali bir çözüm bulmak için kendini paralar. Sonunda anlar ki; tek kurtuluş, yıllar önce öldüğünü sandığımız birinin elindedir.