Mucize Doktor 32. yeni bölüm fragmanı geldi! İşte son bölüm yaşananlar…

Fox TV’nin en sevilen dizilerinden Mucize Doktor, bu akşam 31. bölümü ile ekranlara geldi. Adil hocanın hastalığı yeniden nüksederken, Adil hocanın kızı olarak diziye dahil olan Seda Balkan ile Ali’nin konuşması ise en dikkat çeken sahne oldu.

Bölümün bir dikkat çeken sahnesi ise Ali Vefa ile Nazlı arasında yaşanan duygusal sahneler oldu.

MUCİZE DOKTOR 32. BÖLÜM 1. FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazlı sayesinde kötü günleri atlatmaya çalışan Ali, bu kez daha ağır bir darbeyle sarsılır. Babası gibi sevdiği Adil Hoca, ansızın hastanede düşüp bayılır. Yapılan tetkikte durumun vahameti bütün çıplaklığıyla ortaya çıkar; Adil çok ağır hastadır.

Adil’i seven herkes çaresiz kalırken Ali bir çözüm bulmak için kendini paralar. Sonunda anlar ki; tek kurtuluş, yıllar önce öldüğünü sandığımız birinin elindedir.