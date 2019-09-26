Mucize Doktor 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor 3. son bölüm izle!

Yeni sezona hızlı başlayan ve sezonun dikkat çeken dizilerinden olan Mucize Doktor 3. yeni bölümü ile ekrana geldi Son bölümde; Ferman,hastasının kaldıramayacağı bir ameliyatı yapmak istemiyor. Burcu Hanım’ı ameliyat edecek çözüm Ali’den geliyor. 3. bölümün hemen ardından Mucize Doktor 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölüm fragmanı...

Mucize Doktor, bir Amerikan tıbbi drama televizyon dizisi olan ve geçtiğimiz yılın en popüler dizisi seçilen The Good Doctor adlı diziden uyarlandı Ülkemizde de fırtına gibi esen dizi ilk iki bölümü ile reytinglerde ilk sırayı aldı ve bu akşam 3. bölümü yayınlandı. Son bölümde; Ali çözümü, ‘Kalbi onu öldürmüyorsa biz öldürelim’ diyerek Burcu Hanım'ı ameliyat edecek çözümü duyurdu. Ardından Mucize Doktor 4. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Yeni hayatına uyum sağlamaya çalışan Ali acı bir ders alır ve ihanete uğradığını hisseder. Genç bir çiftin doğmamış çocukları hakkında verecekleri karar hastanede hukuki bir savaş başlatır ve kurulu ikiye böler. Zaman süratle daralırken Ferman'la Beliz aşılmaz bir uçurumun eşiğine gelirler.

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