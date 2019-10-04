Mucize Doktor 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bırakın deneyeyim… Mucize Doktor son bölüm izle

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla gelecek bölüme dair merak edilenler ortaya çıktı. Mucize Doktor 5. bölümde Ali Vefa bir çocuğun hayatını kurtarmak için var gücüyle uğraşıyor. Şansını sonuna kadar denemek isteyen Ali Vefa, hem azimli hem duygusal şekilde çabalıyor. Mucize Doktor 5. bölüm fragmanı ve Mucize Doktor son bölüm izleme linki haberimizde...

Mucize Doktor son bölümde karmaşıklaşan olaylar en sonunda Ali’ye patlıyor. Ali ve Nazlı bir karaciğer nakli operasyonu için başka bir hastaneye donör organı almaya giderler. Ancak yolculuk hiç Nazlı'nın beklediği gibi başlamaz ve süratle felakete dönüşür. Hastanede Beliz, nüfuzlu bir hastanın ameliyatını garanti altına almak için Ferman'ı Tanju'nun ameliyatına sokmaya çalışır. Bütün üst kademe birbirine girer ve Açelya'nın kıskançlık krizi sonunda Ali'ye patlar. Mucize Doktor son bölümün ardından Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte fragman…

MUCİZE DOKTOR 5. BÖLÜM FRAGMANI

Ali'nin küçük hastası ona çocukluğundaki acıları hatırlatıyor. #MucizeDoktor'un yeni bölüm fragmanı burada! https://t.co/NogGMyW9uP — Mucize Doktor (@mucizedoktorfox) October 3, 2019

MUCİZE DOKTOR’DA GERİLİMLİ ANLAR

Yeni hayatına uyum sağlamaya çalışan Ali acı bir ders alır ve ihanete uğradığını hisseder. Genç bir çiftin doğmamış çocukları hakkında verecekleri karar hastanede hukuki bir savaş başlatır ve kurulu ikiye böler. Zaman süratle daralırken Ferman’la Beliz aşılmaz bir uçurumun eşiğine gelirler