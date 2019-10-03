Mucize Doktor 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 4. son bölüm izle

Mucize Doktor 4. son bölüm FOX TV ekranında yayınlandı. Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna ve Reha Özcan'ın yer aldığı dizi yeni sezonun en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başardı. Son bölümde doktor Ali Vefa, hastalarını iyileştirmeye çalışırken insanları anlamaya çalışıyor. Peki Mucize Doktor 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Mucize Doktor 4. son bölüm izleme linki...

Mucize Doktor dizisinin son bölümünde; Ali ve Nazlı bir karaciğer nakli operasyonu için başka bir hastaneye donör organı almaya giderler. Ancak yolculuk hiç Nazlı'nın beklediği gibi başlamaz ve süratle felakete dönüşür. Ali bir nedenden dolayı Nazlı’ya küsmüştür. Nazlı, Ali’nin ağzından laf alabilmek için çaba harcar. Ali ise Nazlı’yı üzmemek için bir şey söylemez.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

MUCİZE DOKTOR FRAGMAN

MUCİZE DOKTOR 4. SON BÖLÜM İZLE

Hastanede Beliz, nüfuzlu bir hastanın ameliyatını garanti altına almak için Ferman'ı Tanju'nun ameliyatına sokmaya çalışır. Bütün üst kademe birbirine girer ve Açelya'nın kıskançlık krizi sonunda Ali'ye patlar.

Yeni hayatına uyum sağlamaya çalışan Ali acı bir ders alır ve ihanete uğradığını hisseder. Genç bir çiftin doğmamış çocukları hakkında verecekleri karar hastanede hukuki bir savaş başlatır ve kurulu ikiye böler. Zaman süratle daralırken Ferman'la Beliz aşılmaz bir uçurumun eşiğine gelirler.