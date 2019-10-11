Mucize Doktor 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor 5. son bölüm izle

Mucize Doktor 5. son bölümüyle FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi yayınlandığı ilk günden beri sıkı bir hayran kitlesi edindi. Diziseverler yeni bölümde neler olacağını merak ediyor. İşte Mucize Doktor 6. yeni bölüm fragmanı...

Mucize Doktor dizisinin son bölümünde; Ali ile Nazlı arasında heyecanlı gelişmeler yaşanıyor, Ali, Nazlı’dan hoşlandığını fark ediyor. Ancak Nazlı’nın aklı fikri hocası Ferman’dadır. İşte Mucize Doktor 6. yeni bölüm fragmanı…

MUCİZE DOKTOR 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ali Vefa için birinden hoşlanmak çok karışık bir durum. #MucizeDoktor'un yeni bölüm fragmanı yayında! @mucizedoktorfox https://t.co/NXQJXgILz6 — FOX (@FOXTurkiye) October 10, 2019

Ferman gizemli bir yolculuğa çıkar. Onun yokluğunu fırsat bilen Tanju asistanları hizaya sokma kararı alır ve Ali'ye ilk kendi vakasını verir. Vaka, Ali için kişisel bir boyut taşır. Bu vaka uğruna Ali tekrar başını belaya sokmayı göze alır. Öte yandan hastaneye yayılan bir dedikodu, Nazlı’nın umutlarını yeşertir.

MUCİZE DOKTOR 5. SON BÖLÜM İZLE

Ali Vefa’nın hastası rahmetli ağabeyine çok benzer, Ali minik Kerem’i ağabeyi olarak görür ve onu bir kez daha kaybetmemek için elinden geleni yapar.