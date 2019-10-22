Mucize Doktor 7. yeni bölüm 2. fragmanı: ‘Başaramazsam hayalimden vazgeçeceğim’
Savant sendromlu Ali’nin hikayesini anlatan Mucize Doktor reyting rekorları kırıyor. 7. bölüm 2. fragmanı yayınlanan Mucize Doktor yeni bölümü ile Perşembe akşamı ekrana gelecek.
MUCİZE DOKTOR 7. BÖLÜM 2. FRAGMANI
“Ben bu işe en çok çocuklara yardım etmek için girdim.” #MucizeDoktor‘un yeni fragmanı yayında! https://t.co/H4JHMbveID
— Mucize Doktor (@mucizedoktorfox) October 21, 2019
MUCİZE DOKTOR 7. BÖLÜM FRAGMANI
Ferman Hoca imkansız bir ameliyatın peşinde… #MucizeDoktor'un yeni bölüm fragmanı burada! https://t.co/MdgGoaa1kV
— Mucize Doktor (@mucizedoktorfox) October 17, 2019