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Mucize Doktor 7. yeni bölüm 2. fragmanı: ‘Başaramazsam hayalimden vazgeçeceğim’
Mucize Doktor 7. yeni bölüm 2. fragmanı: ‘Başaramazsam hayalimden vazgeçeceğim’
Fox TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'un 7. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor yeni bölüm fragmanında; Ali, bir çocuğun opera hayallerinin yok olmasına engel olacak bir çözüm ürettiğini düşünüyor. Ali, "Eğer başaramazsam, cerrahlık hayalimden vazgeçerim" diyor. İşte Mucize Doktor 7. bölüm 2. fragmanı...
Magazin 22 Ekim 2019 - 09:31

Savant sendromlu Ali’nin hikayesini anlatan Mucize Doktor reyting rekorları kırıyor. 7. bölüm 2. fragmanı yayınlanan Mucize Doktor yeni bölümü ile Perşembe akşamı ekrana gelecek.

MUCİZE DOKTOR 7. BÖLÜM 2. FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR 7. BÖLÜM FRAGMANI

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