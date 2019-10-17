Mucize Doktor 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 6. son bölüm izle

Mucize Doktor 6. son bölümüyle FOX TV ekranlarında yayınlandı.Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisinin son bölümünde bir düğün konvoyu kaza yapar ve bir düzine yaralı acil servise gelir, doktorlar hastalarını kurtarmak için mücadele eder. Yeni bölümde neler olacağını merak eden diziseverler soruyor: Mucize Doktor 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Mucize Doktor 6. son bölüm izleme linki...

Mucize Doktor dizisinin son bölümünde; koltuğunun sallandığını hisseden Tanju bütün ekibe ceza verir ve herkes acil nöbetine kalır. Bir zincirleme trafik kazası, acili kaosa boğunca her asistan kendi vakasını üstlenmek zorunda kalır. Demir köşeye sıkıştıkça sıkışır. Ferman ise hastanede çıkan dedikoduların önünü almaya çalışır. Ali, bütün bu koşturmacanın sonunda, kendisiyle ilgili yeni bir şey öğrenir.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

MUCİZE DOKTOR YENİ FRAGMAN

MUCİZE DOKTOR 6. SON BÖLÜM İZLE

Hüseyin Koçoğlu’nun otele yaptığı sürpriz ziyaret, Peri, Ferit ve Selim üçgenini içinden çıkılmaz bir hale sokar. İdris’i Elmas’ın gönlüne kondurmak isteyen Aslan Ailesi, elinden gelenin fazlasını yapınca durumlar iyice karışır. Sabrının sonuna gelen Gonca’nın ise, öfkeyle söylediği sözler, geri dönüşü imkansız felaketlerin başlangıcı olacaktır.