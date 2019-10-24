Mucize Doktor 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 7. son bölüm izle…

Mucize Doktor 7. son bolüm bu akşam ekranlara geldi. Mucize Doktor'un son bölümünde Ali, yeni duygularıyla baş etmeye, tanımaya çalışmaktadır. Tanju, acil gecesinin vakalarını araştırmaya başlar ve sebep olduğu ölümle zaten yüzleşemeyen Nazlı’yı iyice köşeye sıkıştırır. Peki Mucize Doktor 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor’un yayılanan 7. bölümünün ardından 8. bölüm fragmanı merak ediliyor. Mucize Doktor’da Kıvılcım, hastaneden kovuluşunun intikamını almak için Ferman ve Beliz'in kucağına imkansız bir vaka bırakır.

MUCİZE DOKTOR 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

MUCİZE DOKTOR FRAGMAN İZLE

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM İZLE

KURTULMA PLANI DEVREDE

Açelya dipsiz bir hayal kırıklığına uğrar ve Tanju'yla Kıvılcım, Ali ve Adil'den kurtulma planını yürürlüğe sokar.