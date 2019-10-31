Mucize Doktor 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 8. son bölüm izle

Mucize Doktor 6. son bölümüyle FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisinin son bölümünde; Ali’nin teşhisi ilk defa yanlış çıkıyor. Diziseverler merak ediyor: Mucize Doktor 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Mucize Doktor 8. son bölüm izleme linki...

Mucize Doktor dizisinin son bölümünde; Ali, markette yaşadığı olay karşısında hissizdir. Oysa tecrübe etmesi gereken yeni duygular vardır. Nazlı ona farkında olmadan yardım eder ama onun da başında büyük bir dert vardır; Tanju’nun gözetiminde, bir saldırganı tedavi etmek zorundadır.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

MUCİZE DOKTOR FRAGMAN

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM

Bunu yaparken geçmişiyle yüzleşir. Günün sonunda, hastanede bir kez daha kozlar paylaşılacaktır. Ali, yeni duygularıyla baş etmeye, tanımaya çalışmaktadır. Tanju, acil gecesinin vakalarını araştırmaya başlar ve sebep olduğu ölümle zaten yüzleşemeyen Nazlı'yı iyice köşeye sıkıştırır.

Kıvılcım, hastaneden kovuluşunun intikamını almak için Ferman ve Beliz'in kucağına imkansız bir vaka bırakır. Açelya dipsiz bir hayal kırıklığına uğrar ve Tanju'yla Kıvılcım, Ali ve Adil'den kurtulma planını yürürlüğe sokar.