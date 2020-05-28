Mucize Doktor bu akşam yayınlanacak mı? Mucize Doktor 29. yeni bölüm ne zaman?

Mucize Doktor bu akşam yayınlanacak mı? Mucize Doktor 29. yeni bölüm ne zaman?

Mucize Doktor dizisi son olarak 28. bölüm ile ekranlara gelmişti. Corona virüsü nedeniyle çekimlerine ara verilen dizinin yeni bölümleri ise heyecanla bekleniyor. Peki bu akşam Mucize Doktor yeni bölümü var mı? 29. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Ekranların sevilen dizilerinden olan Mucize Doktor’un yeni bölümleri merakla bekleniyor. Her perşembe akşamı yayınlanan Mucize Doktor, salgın nedeniyle çekimlerine ara vermişti. Peki Mucize Doktor bu akşam yayınlanacak mı? Mucize Doktor 29. yeni bölüm tarihi belli oldu mu? İşte diziden son haberler…

MUCİZE DOKTOR BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Mucize Doktor dizisi bu akşamki Fox yayın akışında tekrar bölümü yer alıyor. Dizinin tekrar bölümü saat 20.30’da başlayacak. Mucize Doktor 29. yeni bölüm tarihi hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı. Yayın tarihi belli olduğunda sayfamızda paylaşacağız.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlenir ve direkt birbirlerine girerler. Diğer tarafta gizemli bir ziyaretçinin etkisine giren Ali, her şeye rağmen, babasını kurtarmaya karar verir. Ama bu ani karar değişimini kimse hoş karşılamaz. Köşeye sıkışan Ali babasıyla ilgili hüsranını Ferman'la birlikte çalıştıkları vakaya yansıtır. Ve manevi kardeşler, Ferman ve Ali, ciddi ciddi yolları ayırmanın eşiğine gelirler.