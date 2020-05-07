Mucize Doktor bugün var mı? Mucize Doktor yeni bölümü ne zaman?

Mucize Doktor bugün var mı? Mucize Doktor yeni bölümü ne zaman?

Corona virüsü sebebiyle bir süredir ekranlarda yer alamayan Mucize Doktor dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Dizi takipçileri yeni bölüm ne zaman sorusuna yanıt ararken, dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkındaki bilgileri de araştırıyor. Peki Mucize Doktor bugün yayınlanacak mı? Mucize Doktor yeni bölüm tarihi belli oldu mu?

Fox ekranlarında her perşembe akşamı yayınlanan Mucize Doktor dizisinin yeni bölüm tarihi merakla bekleniyor. Corona virüsü salgını nedeniyle çekimlerine ara verilen dizinin son olarak 28. bölümüyle ekranlara gelmişti. Dizinin bu akşamki yayın akışında olup olmadığı ise merak konusu oldu. İşte Mucize Doktor dizisinden son gelişmeler…

MUCİZE DOKTOR BUGÜN VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Fox’un yayın akışına göre Mucize Doktor dizisi bu akşam 8. tekrar bölümüyle ekranlara gelecek. Mucize Doktor dizisinin 29. yeni bölüm tarihi ise henüz açıklanmadı. Dizinin yeni bölüm tarihi belli olduğunda sayfamızda yer alacak.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlenir ve direkt birbirlerine girerler. Diğer tarafta gizemli bir ziyaretçinin etkisine giren Ali, her şeye rağmen, babasını kurtarmaya karar verir. Ama bu ani karar değişimini kimse hoş karşılamaz. Köşeye sıkışan Ali babasıyla ilgili hüsranını Ferman'la birlikte çalıştıkları vakaya yansıtır. Ve manevi kardeşler, Ferman ve Ali, ciddi ciddi yolları ayırmanın eşiğine gelirler.