Mucize Doktor bugün var mı? Mucize Doktor yeni bölümü ne zaman?

Mucize Doktor dizisinin yeni bölümü heyecanla beklenen diziler arasında. Her perşembe yayınlanan dizinin çekimleri pandemi nedeniyle ertelenmişti. Dizi takipçileri ise yeni bölümün ne zaman ekranlara geleceğini merak etmeye başladı. Peki Mucize Doktor bu akşam var mı? Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman?

Pandemi dolayısıyla çekimlerine ara verilen Mucize Doktor dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Mucize Doktor dizisi bu akşamki Fox Tv yayın akışında tekrar bölümü olarak yer aldı. Mucize Doktor’un yeni bölüm tarihi ise henüz belli olmadı.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlenir ve direkt birbirlerine girerler. Diğer tarafta gizemli bir ziyaretçinin etkisine giren Ali, her şeye rağmen, babasını kurtarmaya karar verir. Ama bu ani karar değişimini kimse hoş karşılamaz. Köşeye sıkışan Ali babasıyla ilgili hüsranını Ferman'la birlikte çalıştıkları vakaya yansıtır. Ve manevi kardeşler, Ferman ve Ali, ciddi ciddi yolları ayırmanın eşiğine gelirler.