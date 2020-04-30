Mucize Doktor bugün var mı? Mucize Doktor yeni bölümü ne zaman?

Mucize Doktor bugün var mı? Mucize Doktor yeni bölümü ne zaman?

Televizyon ekranlarında en fazla izlenen diziler arasında yer alan Mucize Doktor'un yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Mucize Doktor bugün var mı? Yeni bölüm ne zaman gibi soruları ise dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Corona virüsü nedeniyle çekimlerine ara verilen dizi hakkındaki detaylı bilgiler haberimizde...

Mucize Doktor dizisi bugünkü yayın akışında tekrar bölümü olarak yer aldı. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise merak konusu oldu. Birçok dizide olduğu gibi Mucize Doktor dizisinin de çekimlerine ara verilmişti. Peki Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman?

MUCİZE DOKTOR BUGÜN VAR MI?

Mucize Doktor dizisi bu akşam tekrar bölümüyle ekranlara gelecek. Mucize Doktor dizisinin yeni bölüm tarihi ise henüz açıklanmadı. Dizinin yeni bölüm tarihi netleştiğinde sayfamızda paylaşacağız.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlenir ve direkt birbirlerine girerler. Diğer tarafta gizemli bir ziyaretçinin etkisine giren Ali, her şeye rağmen, babasını kurtarmaya karar verir. Ama bu ani karar değişimini kimse hoş karşılamaz. Köşeye sıkışan Ali babasıyla ilgili hüsranını Ferman'la birlikte çalıştıkları vakaya yansıtır. Ve manevi kardeşler, Ferman ve Ali, ciddi ciddi yolları ayırmanın eşiğine gelirler.