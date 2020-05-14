Mucize Doktor bugün yayınlanacak mı? Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman?

Mucize Doktor dizisi bilindiği gibi corona virüsü sebebiyle çekimlerine ara verdi. Yeni bölümü bekleyen dizi takipçileri ise bu akşam yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki Mucize Doktor yeni bölümü ne zaman? Mucize Doktor bugün var mı?

Her hafta perşembe akşamı ekranlara gelen Mucize Doktor dizisi birçok dizide olduğu gibi corona virüsü nedeniyle çekimlerine ara vermek zorunda kaldı. Beğeniyle takip edilen dizinin yeni bölüm tarihi ise henüz açıklanmadı. Mucize Doktor bu akşam tekrar bölümüyle ekranlara gelecek.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlenir ve direkt birbirlerine girerler. Diğer tarafta gizemli bir ziyaretçinin etkisine giren Ali, her şeye rağmen, babasını kurtarmaya karar verir. Ama bu ani karar değişimini kimse hoş karşılamaz. Köşeye sıkışan Ali babasıyla ilgili hüsranını Ferman’la birlikte çalıştıkları vakaya yansıtır. Ve manevi kardeşler, Ferman ve Ali, ciddi ciddi yolları ayırmanın eşiğine gelirler.