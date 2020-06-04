Mucize Doktor bugün yayınlanacak mı? Mucize Doktor yeni sezon ne zaman?

Her hafta perşembe akşamı yayınlanan Mucize Doktor dizisinde yeni sezon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizi takipçileri bu akşam yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. Mucize Doktor'un son olarak 28. bölümü ekranlara gelmiş ve corona virüsü nedeniyle çekimleri ertelenmişti. 29. yeni bölüm ve yeni sezonun başlayacağı tarih hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak birçok dizide olduğu gibi Mucize Doktor'un da Ağustos ayında çekimlere başlaması ve Eylül'de ise yeni sezonun yayınlanması bekleniyor.

Mucize Doktor dizisinin yeni sezonu merakla bekleniyor. Son olarak 28. bölüm ile ekranlara gelen Mucize Doktor’un çekimlerine pandemi nedeniyle ara verilmişti. Peki Mucize Doktor bu akşam yayınlanacak mı? Mucize Doktor yeni sezonu ne zaman başlayacak?

MUCİZE DOKTOR BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Mucize Doktor dizisi bu akşamki Fox yayın akışında tekrar bölümü yer alıyor. Dizinin tekrar bölümü saat 20.30'da başlayacak. Mucize Doktor 29. yeni bölüm tarihi hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı. Yayın tarihi belli olduğunda sayfamızda paylaşacağız.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlenir ve direkt birbirlerine girerler. Diğer tarafta gizemli bir ziyaretçinin etkisine giren Ali, her şeye rağmen, babasını kurtarmaya karar verir. Ama bu ani karar değişimini kimse hoş karşılamaz. Köşeye sıkışan Ali babasıyla ilgili hüsranını Ferman'la birlikte çalıştıkları vakaya yansıtır. Ve manevi kardeşler, Ferman ve Ali, ciddi ciddi yolları ayırmanın eşiğine gelirler.