Mucize Doktor oyuncu isimleri: Mucize Doktor dizisinin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu…

Yeni sezonun reyting rekorunu Mucize Doktor dizisi kırdı. Savant sendromlu otistik bir doktor olan Ali'nin hayat mücadelesine yer veren dizi seyircilerden tam not aldı. Başrolde Taner Ölmez yer alıyor. Mucize Doktor her Perşembe akşamı FOX TV'de yayınlanıyor. İşte Mucize Doktor dizisinin oyuncuları...

Mucize Doktor dizisi hem otizm ile ilgili toplumsal farkındalık yaratması hem de diziseverleri ağlatmasıyla, gülümsetmesiyle diziseverlerden tam not almayı başardı. Dikkatleri çeken isimlerden biri de Ali’nin hayatını zorlaştıran isim Ferman karakteri oldu. Ferman karakterine yakışıklı oyuncu Onur Tuna can veriyor. İşte Mucize Doktor dizisi hakkında merak edilen her şey…

MUCİZE DOKTOR KADROSUNA İKİ YENİ İSİM

Son olarak Kırgın Çiçekler dizisinde başrol olarak izlediğimiz Gökçe Akyıldız, Mucize Doktor dizisi kadrosuna dahil oldu. Gökçe Akyıldız dizide Ada adında bir kıza hayat verecek.

Serenay Aktaş da Elif karakteriyle dizinin kadrosuna dahil olan isimler arasında yer alıyor.

MUCİZE DOKTOR KONUSU NE?

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Mucize Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul'da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI

Taner Ölmez (Ali)

20'lerinin ortasında, cerrahi asistanı, otistik savant. Dahi ama iletişim kurmakta zorlanan Ali'nin çocukken hayatında değer verdiği bir tavşanı, bir de onu her şeyden koruyan abisi vardı. Fakat babası, Ali'yi evlatlıktan reddetti. Kimsesiz kalan Ali, onu sahiplenen Adil Hoca sayesinde hayata tutundu. Abisine verdiği doktor olma sözünü de Adil Hoca sayesinde tuttu ve tıp fakültesini birincilikle bitirdi.

Ali, şimdi asistan olarak girdiği hastanede dostluğu, kardeşliği ve aşkı keşfedecek. Dokunduğu her şeye, temas ettiği her yaşama iyilik getirecek; sadece şifa değil, umut verecek insanlara. Kimsesiz, otizmli Ali, kendine tekrar bir aile bulacak ve o koca hastane Ali’nin çevresinde bir aile olacak.

Onur Tuna (Ferman)

30'larında, hastanenin yıldız cerrahı. Adil Hoca tarafından yetiştirilmiş. Ukala ve uzak görünüyor ama aslında bir sırrı var. Bu sır yüzünden aslında kalbinin ne kadar yumuşak olduğunu görmüyor kimse. Ferman duygularını bastırıyor. Çünkü cerrahlıkta duygusallığa yer olmadığını bilir; takındığı sert tavır aslında asistanlarının iyiliği içindir. Herkes ona saygı duyar, biraz da ondan çekinir. Başarılı bir kariyeri ve güzeller güzeli bir sevgilisi, Beliz’i var; daha şimdiden hayalini kurduğu her ne varsa, hemen hepsine sahip. Şimdilik Ali’nin hastaneye alınmasına karşı. Ama gelecekte neler olacağı bilinmez.

Sinem Ünsal (Nazlı)

20'lerinde, cerrahi asistanı, Ali’nin ilk ve büyük aşkı. Empati yeteneği yüksek, bu yüzden fazla bağlanabiliyor. Nazlı hastanenin en gelecek vaat eden cerrahi asistanlarından biri. Bağımlılıksa onun en hassas noktası. Bu konuya en ufak bir tahammülü bile yok. Ailesinde yaşadığı travması yüzünden de erkeklere güvenmekte hep zorlandı. Güzel ve akıllı bir kız olmasına karşın pek ilişki yaşamadı, hayal kırıklığına uğramaktan korktu, kendini hep korudu. Onun bu zırhını aşmayı ilk başaran Ferman oldu. Nazlı yakışıklı, başarılı cerraha önce hayran, sonra da sırılsıklam aşık oldu. Kendini alamadı, ne olduğunu, başına ne geldiğini o bile anlamadı. Ama Ferman’ın Beliz’le ilişkisini bildiği için platonik takılıyor.

Reha Özcan (Adil)

50'lerinde, Başhekim, Ali’nin mentoru ve manevi babası. İyi niyetli, babacan bir adam ama fazla korumacı olabiliyor. Otuz seneyi aşan doktorluk kariyerinde sayısız hastayı iyi etmiş bir doktor; literatüre katkıda bulunmuş, makaleleri yabancı dergilerde yayınlanmış bir beyin cerrahı. Ferman gibi, Tanju gibi nice cerrahi dehalar yetiştirmiş bir hoca. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, hastalarını, çevresindeki herkesi her daim kollayan, kimi hastasının masrafını kendi cebinden ödeyen, kimini de Ali gibi kanadının altına alan bir güzel adam. Tıbbın tek bir kanunu olduğuna, onun da hasta olduğuna inanan, idealist bir başhekim.