Mucize Doktor oyuncuları kimler? İşte yeni sezon oyuncuları

Mucize Doktor dizisi bu akşam ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşacak. Corona virüsü nedeniyle erken final yapan diziye, yeni sezonda iki yeni oyuncu daha dahil oldu. Mucize Doktor dizisinin ilk bölümüyle birlikte Hakan Kartuş ve Seda Bakan da ekranlarda olacak.

Mucize Doktor dizisi özel bir çocuk olarak dünyaya gelen Ali Vefa’nın hikayesini konu alıyor. Savant sendromuna sahip Ali Vefa, tıp fakültesini birincilikle bitirdikten sonra manevi babası Adil Erinç’in başhekim olduğu Berhayat Hastanesi’nde asistan cerrah olarak çalışmaya başlıyor. Hastanede çalışmasından memnun olanlar kadar, onun gitmesini isteyen ve bunun için uğraşanlar da bulunuyor. Hayatı boyunca mücadele ettiği zorluklar Ali Vefa’yı burada da terk etmiyor.

MUCİZE DOKTOR OYUNCU KADROSU

Mucize Doktor dizisinin oyuncu kadrosunda; Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Özge Özder, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Murat Aygen, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu gibi isimler yer alıyor.

Bu güçlü isimlerin yanı sıra Mucize Doktor dizisinin yeni sezonuna iki isim daha dahil oldu. Hakan Kurtaş ve Seda Bakan bu sezon izleyiciyle buluşacak.

MUCİZE DOKTOR YENİ SEZON OYUNCULARI

HAKAN KURTAŞ KİMDİR?

Hakan Kurtaş’ın canlandıracağı sürprizli ve zor geçmişiyle ön plana çıkacak Doruk, Berhayat Hastanesi'nde yeni doktor rolünü üstlenecek. Peki, Mucize Doktor’un Doruk’u Hakan Kurtaş kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Hakan Kurtaş, 7 Eylül 1988, İzmir doğumludur. Lise öğrenimini Bursa Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur.

Tiyatro’ya ortaokulda ilgi duymaya başlayan Kurtaş, lise döneminde bu işi yapmaya devam etti. 2010 yılında DOT Tiyatrosu’nun Punk Rock oyununda yer aldı. Üniversiteden önce profesyonel kulüplerde basketbol da oynadı. Karikatürler çizdi, müzikle uğraştı. Bir dönem Leman, Uykusuz mizah ve karikatür dergilerinde karikatürleri yayımlanmıştır.

2010 yılında rol aldığı Ezel dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Hakan Kurtaş; Ezel, Bir Çocuk Sevdim, Vücut, Meşallat ve Karısı ve Dolunay, Çarpışma, Kadın gibi projelerde rol almıştır.

2013 yılında arkadaşları Ulaş Tuna Astepe ve Cem Tunçer ile birlikte Bir Aralık adlı müzik grubu kurdular. Kurtaş bu müzik grubunda hem söz yazıp beste yapıyor, hem de gitar çalıp şarkı söylüyor.

SEDA BAKAN KİMDİR?

Seda Bakan, 10 Ekim 1985 tarihinde Kocaeli, Gebze’de doğmuştur. Anne tarafı Selanik’li, baba tarafı Saraybosna’lı’dır. Bir de ağabeyi vardır. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun oldu. Türker İnanoğlu sinema televizyon alanında eğitim vermek ve sektörde hazır yetişmiş personel açığını kapatmak için Kavacık’ta kurduğu TÜRVAK Sinema – TV Eğitim Merkezinde eğitim aldı.

Seda Bakan, çeşitli dizilerde rol aldı. Özellikle de ‘Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’ dizisindeki Eda rolüyle tanındı.

2010 yılında Star TV’de yayınlanmaya başlayan senaryosunu Emrah Serbes‘in yazdığı, yönetmenliğini Serdar Akar ve Mustafa Altıoklar‘ın yaptığı ‘Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’ adlı dizide Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, Ege Aydan, Sezin Akbaşoğulları gibi oyuncularla birlikte oynamıştır.

Seda Bakan, 2014 yılında STAR TV‘de yayınlanan, başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir‘in rol aldığı ‘Kardeş Payı’ adlı dizide oynadı.

Seda Bakan, Yetenek Sizssiniz 2015 programında, Eser Yenenler ve Ali Taran ile birlikte jüri üyeliği yapmaktadır.

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI

TANER ÖLMEZ KİMDİR?

Taner Ölmez, 9 Ağustos 1986 tarihinde Tunceli'de dünyaya gelmiştir. Aslen Tuncelili'dir. 6 yaşında iken ailesi ile birlikte İstanbul’a göç etmişlerdir. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Kapalı Çarşı dizisi ile yaşayan Taner Ölmez; Muhteşem Yüzyıl Kösem, Medcezir, Tatar Ramazan, Çıplak Gerçek, Kayıp Şehir, İstanbul’un Altınları ve Kül ve Ateş dizilerinde rol almıştır.



ONUR TUNA KİMDİR?



Onur Tuna 2 Temmuz 1985 tarihinde Çanakkale'de dünyaya gelmiştir. Aslen Çanakkale'lidir. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü’nden mezun olmuştur. Ortaokul yıllarında lisanslı olarak voleybol ve basketbol oynamıştır. Onur Tuna ayrıca İzmir’de 4 yıl model olarak çalışmıştır.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk dersleri alan Onur Tuna, oyunculuk kariyerine 2011 yılında Hayat Devam Ediyor adlı dizi ile ilk adımını atmıştır. Onur Tuna Filinta, Cesur Yürek, Yasak Elma dizilerinde rol almıştır.

