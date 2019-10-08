Mucize Doktor Taner Ölmez bölüm başına 70 bin TL alıyor

Yeni yayın döneminde izleyiciyi kendine bağlamayı başaran Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez’in, bölüm başına 70 bin TL aldığı ortaya çıktı.

2013 yapımı Güney Kore dizisi olan Good Doctor’dan esinlenilerek yayın hayatına başlayan dizide Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Reha Özcan ve Murat Aygen ile başrolü paylaşıyor.

Ali Vefa karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan 33 yaşındaki Ölmez, daha önce de The O.C. isimli diziden uyarlanan ve bir döneme damgasını vuran Medcezir dizisinde de Mert Seret rolüyle karşımıza çıkmıştı. Ölmez ayrıca Muhteşem Yüzyıl’da da Genç Osman karakterine hayat vermişti.