Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman? Mucize Doktor yeni sezon tarihi belli oldu
Mucize Doktor 2. sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Mucize Doktor’un 29. yeni bölümünün tarihi ve fragmanı Fox TV tarafından paylaşıldı. Yeni sezon 17 Eylül perşembe günü başlayacak. Aşağıdan Mucize Doktor 2. sezon fragmanını izleyebilirsiniz…
MUCİZE DOKTOR 2. SEZON FRAGMANI
GERİ DÖNÜYOR
Onur Tuna, Hazal Türesan, Murat Aygen, Reha Özcan, Sinem Ünsal, Halay Köseoğlu, Fırat Altunmeşe gibi birçok ünlü ismi bünyesinde buluşturan Mucize Doktor dizisi 17 Eylül Perşembe akşamı 29. bölümüyle birlikte, kaldığı yerde devam edecek.