Mucize Doktor yeni bölümü bu akşam var mı? Mucize Doktor sezon finali mi yaptı?

Mucize Doktor yeni bölümü bu akşam var mı? Mucize Doktor sezon finali mi yaptı?

Mucize Doktor dizisinde yeni bölümler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Pandemi döneminde çekimlerine ara verilen dizinin yeni sezon çekimlerinin Ağustos ayında başlaması bekleniyor. Mucize Doktor'un yeni sezonu ise birçok dizide olduğu gibi Eylül ayında yayınlanacağı tahmin ediliyor.

Fox ekranlarında yayınlanan ve ciddi bir izleyici kitlesi bulunan Mucize Doktor dizisi, corona virüsü nedeniyle çekimlerini ertelemişti. Son olarak 28. bölüm ile ekranlara gelen Mucize Doktor dizisinin sezon finali yaptığı ve yeni sezon çekimlerinin Ağustos ayında başlayacağı tahmin ediliyor. Mucize Doktor’un yeni sezonunun ise Eylül ayında yayınlanması bekleniyor.

MUCİZE DOKTOR BU AKŞAM VAR MI? YENİ SEZON NE ZAMAN?

Mucize Doktor dizisi bu akşamki Fox yayın akışında görülmedi. Dizinin yayın saatinde eski dizlerden olan ‘Bizim Hikaye’ yer aldı. Ağustos ayında yeni sezon çekimlerine başlayacağı tahmin edilen Mucize Doktor’un 29. yeni bölüm ve yeni sezon tarihi hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yayın tarihi belli olduğunda sayfamızda paylaşacağız.

FOX YAYIN AKIŞI

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlenir ve direkt birbirlerine girerler. Diğer tarafta gizemli bir ziyaretçinin etkisine giren Ali, her şeye rağmen, babasını kurtarmaya karar verir. Ama bu ani karar değişimini kimse hoş karşılamaz. Köşeye sıkışan Ali babasıyla ilgili hüsranını Ferman’la birlikte çalıştıkları vakaya yansıtır. Ve manevi kardeşler, Ferman ve Ali, ciddi ciddi yolları ayırmanın eşiğine gelirler.