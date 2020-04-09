Mucize Doktor yeni bölümü ne zaman yayınlanacak belli mi? Mucize Doktor yeni bölüm neden yok?

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna ve Sinem Ünsal’ın yer aldığı Mucize Doktor, corona virüs salgını nedeniyle ekrana gelmiyor. Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünün ise ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Mucize Doktor yeni bölümü ne zaman yayınlanacak belli mi?

Mucize Doktor dizisinin yeni bölümü her Perşembe akşamı FOX ekranlarında yayınlanıyordu. FOX TV yayın akışına bakanlar hayal kırıklığına uğradı. Dizinin yeni bölümü yerine bu akşam ilk bölümü yayınlanacak. Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünün ise ne zaman yayınlanacağı şimdilik belirsiz.

GEÇMİŞ BÖLÜMLERDE NELER OLDU?

Tanju, Ali'nin kafasını karıştıranın Nazlı'yla olan ilişkisi olduğunu öne sürer ve eğer Ali bir hata daha yaparsa hastane bu ilişkiyi onaylamayacaktır. Ali ve Nazlı her zamankinden daha dikkatli olmak zorundadır. Ama Ali bütün uyarılara rağmen vakasını kişiselleştirir ve kendini ateşe atmak pahasına genç hastasına daha çok yardım edebileceği bir yöntem bulmaya çalışır.