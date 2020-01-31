Mucize Doktor’da Ali Vefa ve Ferman arasındaki duygusal sahne gözyaşlarına boğdu

Mucize Doktor dizisinde, dün akşam Çin’de ortaya çıkan Corona virüsü benzeri bir salgın konu edildi. Virüsün hastanede kısa sürede yayılması sonucu hastane karantina altına alındı. Ne var ki Doktor Ferman da hastalığa yakalandı.



Taner Ölmez’in otizm sendromlu Doktor Ali Vefa rolünü canlandırdığı Mucize Doktor’un 20. bölümünde, Malezya’dan gelen ve aniden hastalanan yolcular Berhayat Hastanesi’ne getirildi. Ancak virüs kapan hastalar kısa sürede öldü. Hastanede ise karantina uygulaması başlatıldı. Hastalara müdahale eden bir sağlık görevlisi de hayatını kaybederken, Dr. Ferman’a da hiç beklenmedik bir şekilde virüs bulaştı.

Virüs kaptığını anlayan Ferman, Ali Vefa’yı uzaklaştırarak kendisini basınç odasına kapattı. Ali Vefa, abisi kadar sevdiği Ferman’ı kaybetme korkusuyla gözyaşlarına boğuldu. Ali Vefa “Abi bir daha olmaz ölme, gitme” dedi. Ali’nin sözleri karşısında ağlayan Ferman ise özür dileyerek hata yaptığını kabul etti. Ferman ile Ali Vefa arasındaki duygusal sahneler ise izleyenlere duygusal anlar yaşattı.