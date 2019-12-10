Mucize Doktor’da ‘Doktor Ela’ sürprizi! Yasemin Ergene Özilhan yıllar sonra ekrana döndü

FOX’un dizisi “Mucize Doktor”a sürpriz bir isim dahil oldu. Yıllar önce Doktorlar dizisinde Doktor Ela karakterini canlandıran Yasemin Ergene Özilhan Mucize Doktor dizisine konuk oyuncu olarak katılacak. Yasemin Ergene Özilhan'in Doktor Ela rolü yer alacağı Mucize Doktor 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Mucize Doktor dizisi yayınlanmaya başladığı günden beri diziseverleri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında bir sürpriz var. Yasemin Ergene Özilhan, daha önce Doktorlar dizisinde canlandırdığı Dr. Ela karakteri ile Mucize Doktor'un yeni bölümünde yer alacak. Yıllar önce Doktorlar dizisinde Doktor Ela karakterini canlandıran Yasemin Ergene Özilhan, evlenerek oyunculuğu bırakmıştı. Birçok projeye hayır diyen güzel oyuncu Mucize Doktor dizisine konuk oyuncu olarak katılacak.

MUCİZE DOKTOR 14.BÖLÜM 2. FRAGMAN

10 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

2009 yılında biten “Doktorlar” dizisinden tam 10 yıl sonra ekranlara geri dönen Yasemin Özilhan, “Çok keyif aldım. Eski anılarımı yad ettim diyebilirim. Oyunculuk, ara verilince unutulacak bir şey değil. Sevdiğim ve özlediğim bir işti. 10 yıl sonra tekrar tatmış oldum'' dedi. Doktorlar dizisindeki karakteri “Doktor Ela” karakterine hayat verecek olan Özilhan, diziden elde ettiği geliri de bir vakıfa bağışlayacak.

GERİ DÖNME İHTİMALİM SIFIR DEMİŞTİ!

Yasemin Özilhan verdiği bir röportajda evlendikten sonra oyunculuğu bırakması ile ilgili “Bir kere okula başladım. Çocuklar aynı süreçte doğdu. Otomatik olarak tercih yapmam gerekti. 7×24 sette olup çocuklarla ilgilenme şansım yoktu. Geri dönme ihtimalim sıfır.” demişti. Özilhan, “Oyunculuğu özlediniz mi?” sorusuna “Özlem oluyor. Kaç yılımı harcadığım işimi özlüyorum tabii. O tempoyu, arkadaş çevremi özlüyorum ama şu an evdeki mutluluğumu hiçbir şeye değişmem.” demişti.