Mucize Doktor’da Ferman ve Ali’den yürek burkan sahne!

Mucize Doktor dizisi bu akşam 20. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin bu akşam yayınlanan bölümünde Doktor Ferman'ın Ali Vefa ile olan sahnesi yürek burktu. Virüs nedeniyle hastanenin karantina altına alınması sonrası Doktor Ferman da virüse yakalanıyor. Ferman ve Ali'nin diyaloğu ise son bölüme damgasını vuruyor. İşte o sahne...

FOX ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor’un son bölümü büyük ilgi gördü. Ali Vefa çocukken ağabeyini kaybetmiş, Ferman hocayı da ağabeyi gibi sevmeye başlamıştı. Ferman’ın virüse yakalanması Ali Vefa’nın bir kez daha ağabeyini kaybetme korkusu yaşamasına neden oldu. Bu akşam yayınlanan son bölümde Doktor Ferman ile Ali Vefa’nın diyaloğu sosyal medyada binlerce yorum aldı.

Mucize Doktor’un son bölümünde, yurt dışından dönen bir uçağın yolcuları hastalanmaya başlıyor. Bu gelişme sonrası hastane karantina altına alınıyor. Tüm doktorlar hastalarla ilgilenirken Doktor Ferman’da virüs nedeniyle hastalanıyor ve Ali Vefa ile ayrı düşüyor. Doktor Ferman ile Ali Vefa’nın bu sahnesi ise geceye damgasını vuruyor. İşte sosyal medyada büyük ilgi gösterilen dizinin o sahnesi…