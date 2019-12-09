Mucize Doktor’da Yasemin Ergene Özilhan sürprizi! Yıllar sonra ekrana döndü
Mucize Doktor dizisi yayınlanmaya başladığı günden beri diziseverleri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında bir sürpriz var. Yasemin Ergene Özilhan, daha önce Doktorlar dizisinde canlandırdığı Dr. Ela karakteri ile Mucize Doktor’un yeni bölümünde yer alacak. İşte Mucize Doktor 14. bölüm 2. fragman…
Hepimiz Doktor Ela’yı özlemiştik… #MucizeDoktor‘un yeni fragmanı yayında! https://t.co/9KOLAMxKkv
— Mucize Doktor (@mucizedoktorfox) December 9, 2019