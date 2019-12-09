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Mucize Doktor’da Yasemin Ergene Özilhan sürprizi! Yıllar sonra ekrana döndü
Mucize Doktor’da Yasemin Ergene Özilhan sürprizi! Yıllar sonra ekrana döndü
Yıllar önce Doktorlar dizisinde Doktor Ela karakterini canlandıran Yasemin Ergene Özilhan, evlenerek oyunculuğu bırakmıştı. Birçok projeye hayır diyen güzel oyuncu Mucize Doktor dizisine konuk oyuncu olarak katılacak.
Magazin 9 Aralık 2019 - 18:27

Mucize Doktor dizisi yayınlanmaya başladığı günden beri diziseverleri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında bir sürpriz var. Yasemin Ergene Özilhan, daha önce Doktorlar dizisinde canlandırdığı Dr. Ela karakteri ile Mucize Doktor’un yeni bölümünde yer alacak. İşte Mucize Doktor 14. bölüm 2. fragman…

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Son güncelleme: 19:13 - 09.12.2019
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