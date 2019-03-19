Mucize filmi başrolü Talat Bulut kimdir? Talat Bulut kaç yaşında?

Talat Bulut, son dönemde oynadığı filmler ve diziler ile adından söz ettiriyor. Sinemada Mucize filmi ve Yasak Elma dizisi ile beğeni toplayan Talat Bulut, 23 Mart 1956’da Sarıkamış Kars’ta doğdu. Peki, Talat Bulut kimdir? Mucize'den başka hangi filmlerde oynadı?

Türk sinemasının başarılı oyuncuları arasında yer alan Talat Bulut, adını ilk duyurduğu film olan Manisa Tarzanı ardından son dönemlerde oynadığı Mucize filmi ile Yasak Elma dizisiyle de kariyerinin en parlak günlerini yaşıyor. Peki Talat Bulut kimdir? Talat Bulut kaç yaşında?

TALAT BULUT KİMDİR?

Talat Bulut, 23 Mart 1956’da Sarıkamış Kars’ta doğmuştur. Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır. Eğitimini, Hacettepe Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken 2. sınıfta yarıda bırakan Talat Bulut, sanat yaşamına 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu’nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı.

Uzun süre AST bünyesinde çalışan sanatçı, Türkân Şoray’ın teşvikiyle kamera karşısına geçerek Hazal filmiyle sinemaya adım attı. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı süreçte etkinliklerine ara verdi. Kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Bulut; halen sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Geniş izleyici kitlesiyle tanışmasına neden olan film Manisa Tarzanı’dır.

KAZANDIĞI ÖDÜLLER

7. Ankara Film Festivali – 1995, En İyi Erkek Oyuncu, Manisa Tarzanı

1. Ankara Film Festivali – 1988, En İyi Erkek Oyuncu, Herşeye Rağmen

20. Antalya Film Festivali – 1983, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Derman

37. Antalya Film Festivali – 2000, En İyi Erkek Oyuncu, Melekler Evi

22. Siyad Türk Sineması Ödülleri – 2000, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Abuzer Kadayıf