Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun nikah tarihi belli oldu
Müge Anlı, dünkü canlı yayında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini duyurmuştu. Çiftin nikah tarihi belli oldu.
Uzun yıllardır yaptığı programla faili meçhul cinayetleri çözen, katilleri ve kayıpları bulan Müge Anlı, dünkü canlı yayında evleneceğini açıkladı.
Müge Anlı, “Damadın adını da açıklayayım, bir devlet memuru. Şinasi Yüzbaşıoğlu” dedi.
2021’den beri İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapan Şinasi Yüzbaşıoğlu ile Müge Anlı’nın bir yıldır beraber olduğu öğrenildi.
Geçen günlerde yakın dostları Zahide Yetiş ve Zuhal Topal’ın da katıldığı bir kına gecesi yapan Müge Anlı, 25 Haziran’da nikah masasına oturacak.