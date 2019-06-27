Müge Anlı kimdir? Müge Anlı kaç yaşında? İşte hayatı…

Müge Anlı, 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. Son yıllarda adından sıkça söz ettirmeye başaran sunucu programında çözdüğü olaylar, bulduğu kayıp kişilerle ün yaptı. Müge Anlı bu kez yeni yarışma Güven Bana ile seyirci karşısına çıkıyor. Müge Anlı kimdir, nereli merak ediliyor. İşte hayat hikayesi...

Uzun yıllardır ekran önünde yer almasına rağmen, son yıllarda programında çözüme kavuşturduğu olaylar ile geniş kitleler tarafından tanınan ve takip edilen biri haline gelen Müge Anlı kimdir, kaç yaşındadır, nereli merak ediliyor.

MÜGE ANLI KİMDİR?

19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ndne mezun olmuştur. Lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek isteyen Anlı, Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yapmıştır.

Bir kız çocuğu sahibi olduğu Burhan Akdağ'dan 2008 yılında ayrılan Müge Anlı, Televizyon kariyerine magazin dalında giriş yapmıştır. İlk yapımına Kanal D ekranlarında başlamış, magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programını yapmıştır. Sadece magazin üzerine kurulu olan ve sevilerek izlenen programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Anlı, beğeni toplayan programın ikinci sezonunu Pakize Suda ile birlikte yapmıştır.

Dobra Dobra programı ile birlikte edindiği sunuculuk tecrübesini farklı alanlara taşımak isteyen güzel sunucu, Atv ekranında tek başına üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hayata geçirmiştir. Hukuk konusundaki bilgi ve tecrübesini de kullanan Anlı, programında yakınlarını arayan insanları ve faili meçhul cinayetleri konu olarak ele aldı. Birçok cinayeti programı aracılığıyla aydınlatmayı başaran güzel sunucu, bu programa gündüz kuşağında devam etmektedir.