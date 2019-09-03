Müge Anlı, Palu ailesiyle ilgili son dakika gelişmesini açıkladı! Tuncer Ustael hakkında bir soruşturma daha…

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilk kez ele alınan ve 3 cinayet, tecavüz ve işkenceyle suçlanan Palu ailesi hakkında Adli tıp raporunun açıklanmasının ardından Müge Anlı, Tuncer Ustael hakkında açılan yeni soruşturmayı da canlı yayında duyurdu.

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkarak Türkiye’nin gündemine oturan Palu ailesi hakkında gelişmeler devam ediyor. Kocaeli’de yaşayan Palu ailesine damat olarak giren ve kendisini ‘cinci hoca’ olarak tanıtan Tuncer Ustael, aile ile birlikte cinayet, tecavüz ve işkence gibi suçlar işlemişti. Müge Anlı tarafından programda ortaya çıkan gerçek ardından Tüm aile tutuklandı. Palu ailesi ilgili Adli Tıp raporunu açıklayan Müge Anlı, Tuncer Ustael hakkında açılan yeni soruşturmayı da ilk kez canlı yayın da duyurdu.

TECAVÜZ VE KÖTÜ MUAMELE ARAŞTIRILACAK

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı Tuncer Ustael soruşturma başlattı. İki başlık altında yapacak soruşturmada, Meryem Tahnal’a tecavüz ve çocuklara yönelik kötü muamelesi Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı tarafından araştırılacak.

PALU AİLESİ RAPORU

Müge Anlı, Palu ailesi hakkındaki Adli Tıp raporunu açıkladı. Raporda, Palu ailesinin akıl sağlığı ile ilgili bir sorun bulunmadığı vurgulandı. Palu ailesinin avukatı Alper Bayrak ise rapora itiraz ettiklerini açıkladı.