Müge Anlı Şiar Kılıç olayı nedir? Anne Gülüzar Amanet ve Hami Kıcı hakkında çarpıcı detaylar…

Yaklaşık bir haftadır Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuşulan Şiar Kılıç olayı, sosyal medyanın gündeminde. Sakarya’da çıkan yangında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Şiar Kılıç’ı, annesi Gülüzar Amanet ile üvey babası Hami Kıcı’nın öldürdüğü iddia ediliyordu. Programa bağlanan bir çok görgü tanığı, anne ve üvey babanın Şiar Kılıç’a sürekli eziyet ettiğini söylemişti. Müge Anlı, bu olaylar üzerine emniyet yetkililerinin soruşturmayı tekrardan açtığını söyledi. İşte 28 Temmuz Müge Anlı programında yaşananlar…

Dokuz yaşındaki Şiar Kılıç, Sakarya'da meydana gelen yangında hayatını kaybetmişti. Şiar Kılıç'ın annesi Gülüzar Amanet ile babası Samet Kılıç, yıllar önce boşanmış ve çocukları alan Gülüzar Amanet, Hami Kıcı ile birlikte yaşamaya başlamıştı. Samet Kılıç'ın programa başvurması sonucunda, Şiar Kılıç'ın ölümünün cinayet mi yoksa kaza mı olduğu incelenmeye başlandı. Birçok yeni detayın ortaya çıktığı olayda yanan son gelişmeler şöyle;

ŞİAR KILIÇ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Anne Gülüzar Amanet, üç çocuğu ve sevgilisinin iki çocuğu ile birlikte Geçtiğimiz Ramazan Ayı'nda Sakarya'da yaşıyorlardı. Çiftin iddiasına göre, kendileri sahuru beklerken gece geç saatlere kadar oturdu. 9 yaşındaki Şiar ise odasına uyumaya gitti. Bu sırada elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın evi sardı ve masum çocuk Şiar hayata gözlerini yumdu. Şiar Kılıç'ın babası Samet Kılıç ve ailesi ise, Şiar'ı Gülüzar Amanet ile şeker hastası olan ve öfke kontrolü olan Hami Kıcı'nın öldürdüğünü iddia ediyor.

ŞİAR KILIÇ ŞİDDET GÖRÜYOR MUYDU?

Gülüzar Amanet ve Hami Kıcı çifti her ne kadar Şiar'a hiçbir şekilde şiddet uygulamadığını söylese de programa bağlanan bütün konuklar Şiar'ın şiddet gördüğünü söyledi. Çiftin Beykoz'da otururken, çocuklara işkence ettiği için mahalleliyle aralarının bozulduğu ve apar topar mahalleden kaçtıkları ortaya çıktı.



GÜLÜZAR EMANET'İN TEYZESİ BAĞLANDI

Hami Kıcı ve Gülüzar Amanet’in kendisini zorla evlerinde tuttuğunu belirten yaşlı kadın, memleketi Samsun’daki evine dönmek istediğini söyledi. Canlı yayına görüntülü olarak bağlanan yaşlı kadın, Hami Kıcı’nın kendisini darp ettiğini, arabasını kirlettiği gerekçesiyle kolundaki bileziği aldığını söyledi. Yaşlı kadın, “Arabasını kirlettiğim için bileziğimi aldı. Koltuğu kirlettin, bunu satıp onu temizleteceğim dedi. Sonra bileziğimi Gülüzar’ın koluna göre yaptırdı” diye konuştu.

Canlı yayında iddialara karşı direnmeyi sürdüren Gülüzar Amanet ve Hami Kıcı, bileziği yaşlı kadın için sakladıklarını söyledi. Kıcı, bileziğini satmadıklarını, hemen verebileceklerini söylerken, Gülüzar Amanet, o bilezik olduğu iddiası ile cebinden bir bilezik çıkardı.

BİLEZİK SAHTE ÇIKTI

Müge Anlı ve diğerlerinin bilezik ile ilgili şüpheleri sonrası harekete geçildi. Anlı, stüdyoya bir kuyumcu getirdi. Kuyumcu el yordamı ile incelediği bileziğin sahte olduğunu söyledi. Ancak yine de emin olmak ve kesin bir şey söylemek istedi ve mihenk taşını stüdyoya getirdi. Yapılan incelemede bileziğin kesin suretle sahte olduğu ortaya çıktı.