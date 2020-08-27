Müge Anlı Şiar olayında son durum: Anne baba gözaltına alındı!

Gündüz kuşağı programları arasında en çok izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, canice işlenen bir cinayet daha ortaya çıkartıldı. 9 yaşındaki Şiar’ın ölümünün araştırıldığı programda, Şiar’ın annesi Gülüzar ve birlikte yaşadığı Hami Kıcı dün program esnasında gözaltına alınmıştı. Bugün Müge Anlı’nın açıklamasına göre Hami Kıcı’nın kardeşi Şiar’ın öldürüldüğünü ve cinayeti örtbas için yangın çıkarıldığı itiraf ettiğini söyledi. İşte Müge Anlı Şiar olayı ile ilgili son gelişmeler…

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında haftalardır 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümü araştırılıyordu. Talihsiz çocuğun dedesi ve babaannesini, Sakarya'da yangın sırasında hayatını kaybeden Şiar Kılıç'ın cinayete kurban gittiğini söylemişti. Çocuğun annesi Gülüzar Emanet, birlikte yaşadığı Hami Kıcı ile birlikte programa katılmış ve Şiar Kılıç'ın yangında öldüğünü söylemişti.

ŞİAR KILIÇ NASIL ÖLDÜ?

Dün yayınlanan programda Gülüzar Emanet, Hami Kıcı'nın sopa ile kendisini dövdüğü sırada Şiar'a da vurduğunu itiraf etmişti. Hamı Kıcı ise reddetmişti. Sakarya'da devlet hastanesinde görevli genç bir doktorun verdiği ifade ise ikiliyi şüpheli konuma getirmişti. Gülüzar Emanet'in itirafı sonrası polis ekipleri ATV stüdyosuna gidip ikiliyi gözaltına almıştı. Sakarya'ya götürülen ikilinin soruşturması orada devam ediyor.

KARDEŞİ İTİRAF ETTİ

Hami Kıcı'nın, birlikte yaşadığı kardeşi ise olayı itiraf etti. Müge Anlı'nın yaptığı açıklamaya göre; Hami Kıcı'nın kardeşi, Şiar'ı Hami'nin öldürdüğünü ve cinayeti gizlemek için evde yangın çıkardığını söyledi. Soruşturma hala devam ediyor. Müge Anlı'da Şiar olaylı ile ilgili gelişmeler oldukça haberimizde güncellenecektir.